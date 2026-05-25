開催：2026.5.25 会場：エンゼルスタジアム 結果：[エンゼルス] 2 - 1 [レンジャーズ] MLBの試合が25日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとレンジャーズが対戦した。 エンゼルスの先発投手はリード・デトマーズ、対するレンジャーズの先発投手はマッケンジー・ゴアで試合は開始した。 2回表、4番 ジェーコブ・バーガー 2球目を打ってセンターへのホ