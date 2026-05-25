スターバックスコリアの「タンク（戦車）デー」イベントをめぐる騒動が韓国政界全体に広がる中、野党側からは李在明（イ・ジェミョン）大統領と革新系与党「共に民主党」の対応が過剰だとする批判が相次いでいる。【写真】スタバを“飲んだだけ”韓国アイドル炎上…一体なぜ？保守系野党「国民の力」のチャン・ドンヒョク常任選挙対策委員長は5月24日、自身のフェイスブックで「李在明は理性を失った。事実確認もせず、見境なく噛