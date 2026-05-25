【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SEVENTEENが、約1年ぶりとなるドームクラスの大型ファンミーティング『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING ‘YAKUSOKU’』を東京ドームと京セラドーム大阪でそれぞれ2日間ずつ開催。2都市4公演で約18万人が熱狂した。 ■トークコーナー＆ゲームコーナーを実施 『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING ‘YAKUSOKU’』は、5月1