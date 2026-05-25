25日11時現在の日経平均株価は前週末比2031.40円（3.21％）高の6万5370.47円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は697、値下がりは833、変わらずは33。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を385.37円押し上げている。次いでアドテスト が319.80円、東エレク が173.98円、ＴＤＫ が159.40円、キオクシア が146.89円と続く。 マイナス寄与度は20.78円の押し下げでコナミＧ がトップ。以下、ＫＤＤＩ が1