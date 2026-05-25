森友学園の決裁文書改ざん問題で、財務省が検察へ任意提出した資料の開示を行っていますが、自死した近畿財務局元職員の妻が25日、財務省が不開示とした職員の直筆ノートや音声記録の開示を求めて新たに提訴することを明らかにしました。 森友学園をめぐる公文書の改ざんを命じられたことを苦に自殺した財務省近畿財務局の元職員の赤木俊夫さん（当時54）の妻・雅子さんは「真実が知りたい」として、財務省が任意で検察へ提