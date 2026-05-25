記者団の取材に応じる沖縄県の玉城デニー知事＝25日午前、沖縄県庁沖縄県の玉城デニー知事は25日、太平洋戦争末期の沖縄戦や米軍基地問題を学ぶ県の平和教育に関し「地域の歴史を学ぶことで学生の考える力を養うためで、県の平和教育全般は偏向していない」と述べた。同県名護市辺野古沖の船転覆事故後、交流サイト（SNS）で批判が増えていることに反論した形。県庁で記者団の取材に応じた。事故を受けて、文部科学省が同志社