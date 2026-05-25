サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）で優勝を目指す日本代表は25日、千葉市内で本大会へ向けた合宿をスタートさせた。練習は一般公開され、ファンが見守る中で選手らが体を動かした。初日から参加するのはFW上田、MF堂安、佐野海、中村ら一部の欧州組に加え、DF長友ら国内組3選手、31日の壮行試合アイスランド戦（MUFG国立）までの限定招集となるDF吉田ら26選手中13選手。アジア人最多5度目のW杯出場となる長友が、4月に就任