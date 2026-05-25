【ワシントン＝栗山紘尚、カイロ＝溝田拓士】米国のトランプ大統領は２４日、イランとの戦闘終結に向けた協議について、「米国の代表団に合意を急がないよう指示した」と自身のＳＮＳに投稿した。２３日には、イランとの協議は「最終段階にある」としていたが、イランの出方や協議の進展を慎重に見極める考えを示したものとみられる。トランプ氏は「時間は我々の味方だ」とした上で、イラン船舶を対象とした海上封鎖措置につい