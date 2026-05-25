5月22日、都内で行われた「TOKYO LIGHTS 2026」メディア先行内覧会に、公式アンバサダーに就任した俳優の土屋太鳳（31）が登場した。【映像】土屋太鳳、言葉を紡ぎ大きな夢を語る瞬間このイベントは5つのテーマで”見えない東京”を国内外のアーティストが光で描き出す光の祭典。今回、ビッグスケールな作品にちなんで、土屋がスケールの大きな夢を明かした。土屋「いま、能登の皆さんとともに一歩ずついろいろなことに挑戦を