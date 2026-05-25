アプリを利用する視覚障害者（プライムアシスタンス提供）視覚障害者の日常生活や移動を支援するため、平塚市は今月から、スマートフォンを活用した遠隔サポートのアプリを導入した。視覚障害者が自宅や外出先で必要なときに、スマホのカメラ映像などを基に専門のオペレーターが通話でサポートする。コールセンター業務などを行うプライムアシスタンス（東京都中野区）のアプリ「アイコサポート」を活用。書類を確認する、家電