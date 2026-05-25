日本橋室町三井タワーをはじめとして、日本橋エリアに数多くのビル・テナントを持つ三井不動産。なかでも最新の建物として、国内最大・最高層のハイブリッド木造建築による賃貸オフィスビル「日本橋本町三井ビルディング ＆forest」が、2027年1月の竣工を目指して建設工事中である。このほど、同グループの環境施策「"終わらない森"創り」をPRするイベント「EMA WISH PROJECT 〜森とまちを願いでつなぐ〜」が報道陣へ公開された。