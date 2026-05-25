日々のニュースで原材料不足や物価高の話題に触れるたび、「もし本当に深刻なモノ不足が起きたら、店や家庭はどうなってしまうのだろう」と不安を覚える方もいるのではないでしょうか。そんな生活現場の混乱を考える上で、ひとつの指標となるのが、かつて日本を揺るがしたオイルショックです。今回は、マイナビニュース会員312名を対象に実施した「オイルショックに関するアンケート」の中から、当時の「店の様子や街の空気」、そ