【Nintendo Switch Online「いっせいトライアル」：BALL x PIT】 実施期間：5月26日～6月1日17時59分 任天堂は、Devolver Digitalのサバイバルローグライト「BALL x PIT」を対象に、「Nintendo Switch Online」加入者限定の無料体験イベント「いっせいトライアル」を5月26日12時から6月1日17時59分まで開催する。 「BALL x PIT」は、仲間のヒーローたちとボー