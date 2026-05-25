【CYBER・ホコリ防止カバー（Switch2ドック用）】 5月27日 発売予定 価格：オープン（参考価格：1,408円） サイバーガジェットは、Nintendo Switch 2用アクセサリーの新製品として「CYBER・ホコリ防止カバー（Switch2ドック用）」を5月27日に発売する。価格はオープン。参考価格は1,408円。 本製品は、ドック本体に上からかぶせるだけで、