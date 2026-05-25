ナフサ不足による原料高騰のニュースを耳にし、「昔のオイルショックは実際どうだったのか」と、改めて気になっている方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、マイナビニュース会員312名を対象に実施した「オイルショックに関するアンケート」の中から、オイルショック当時に何が品薄となり、人々は何を買い占めていたのか、寄せられたリアルな声をもとに当時の状況をご紹介します。オイルショック当時に何が品薄になり、何