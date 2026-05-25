「ダイエットして体重は減ったのに、鏡を見ると痩せて見えない。肩まわりがごつく見えて、好きな服が似合わない……。そんな悩みを抱える女性がとても多いんです。体形の見え方は、体重だけでなく、日々の姿勢や呼吸のクセといった“体の使い方”にも強く影響を受けているんですよ」そう語るのは、16年間で延べ2万件以上のセッションを行ってきたトレーナーの萩原智之さんだ。「たとえば、人間は息を吸う際に、横隔膜と肋骨を動か