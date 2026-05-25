全国で道路の陥没事故が相次いでいる――。5月8日早朝、JR横浜駅西口近くの飲食店街の市道で、近くの飲食店従業員が、道路に直径約5メートル、深さ約15センチの陥没があるのを見つけ、警察に通報。さらに11日には、大阪府摂津市でも、道路が直径・深さともに約3メートルにわたって陥没しているのを通行人が発見。いずれもケガ人はなかったものの、復旧まで数日を要した。「横浜での陥没は、隣接するビルの建設工事現場への土砂流出