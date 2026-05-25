5月も下旬となり、春から始まったドラマも終盤戦へと突入しつつある。クライマックスに期待が持てる作品がある一方、視聴者のなかには途中でストーリーについていけなくなった人もいるかもしれない。例えば『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）は、夫婦である2人がバディを組んで事件を捜査する物語だが、《その設定が生かしきれていない》と感じ、途中で離脱した人も。『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系）は名作映画