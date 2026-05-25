「本法案を通じ、将来にわたり国民の皆さまが安心して医療を受けられる基盤を堅持してまいります」5月13日に審議入りした参院本会議で、そう語ったのは高市早苗首相（65）だ。高市首相が言う“本法案”とは、市販薬と同じような成分や効果を持つ「OTC類似薬」を病院で処方してもらった場合、一部を医療保険から外すことで、新たに患者に負担を上乗せする制度のこと。今回、対象となる薬は77成分・約1千100品目。解熱鎮痛剤の「ロキ