体型の変化を感じやすいミドル世代。パンツ選びに悩むこと、増えていませんか？「脚のラインは拾いたくない、でも野暮ったく見えるのは避けたい」そんな大人の悩みに応えてくれそうなのが、【GU（ジーユー）】から登場しているバレルパンツ。おしゃれスタッフさんによるコーデも参考に、ぜひデイリーに取り入れてみて。 アンクル丈ですっきり見えが叶うバレルパンツ 【GU】「バレルアンクルパン