今回は、筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。A子さんは育休から復職したばかりの頃、仕事に慣れず落ち込むことがありました。上司に相談すると、「その失敗談、メモっておけ！」と言われ──？ 育休から復職 私が育休から復職した頃の出来事です。育休を長めにとっていたこともあり、久しぶりの職場に緊張もありながらも、楽しみにしていました。 しかし、いざ仕事が始まると、長時間外出しているだけで