猫の暑さ対策4選 猫の汗腺は肉球にしかなく、人間のように全身から汗を発散して体温を下げることができません。そのため、体温調節が苦手な動物です。暑さ対策というと、夏を思い浮かべますが、気温が上昇しはじめる5月ごろから熱中症が増えはじめます。本格的な夏を前に暑さ対策を確認し、すぐにでもはじめられるよう準備しましょう。 1.エアコンで快適な室温を維持する 猫のいるご家庭の暑さ対策ではエアコンが