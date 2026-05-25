昭和の怪獣ソフビが超高騰タッコング……410万円サボテンダー……900万円ペギラ……1360万円そして、ガラモン……2990万円これは、今年３月に開催された、まんだらけオークションにて、アンティークの怪獣ソフトビニール人形に対してつけられた落札価格である。これらはおもに昭和40年代にマルサン商会、ブルマァクという玩具メーカーから発売されたウルトラシリーズに登場する怪獣のソフビ人形だ。それぞれ当時は定価数百円のもの