女優の沢尻エリカ（40）が5月23日、写真集「DAY OFF」（幻冬舎）を発売した。2007年発売の写真集「ERICA」から約20年ぶりとなる。本作は完全セルフプロデュースをウリにしており、衣装はすべて本人の私物だという。【こちらも読む】黒木メイサに続いて沢尻エリカも14歳年下男性と熱愛報道…芸能界も超“年の差”姉さんカップルがブーム？40歳を前に写真集を出した女性芸能人といえば、異例の大ヒットを記録した元「モーニング