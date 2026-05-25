元宝塚歌劇団星組トップスターで女優の瀬戸内美八(79)が6月、朗読歌劇「心中・恋の大和路」に出演する。近松門左衛門の「冥途の飛脚」を題材に、宝塚バウホールで1979年に自身主演で初演、82年に再演した思い入れのある演目だ。初演から47年を経ても、凜としたたたずまいとハリのある声は変わらない。数え年なら「傘寿」。若さと美しさの源はどこにあるのか－。 【写真】とても「傘寿」と思えない！姿勢の良