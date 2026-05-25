幾田りら（Photo by Siyoung Song） 幾田りらが、5月より、神戸・横浜・ソウルの3箇所6公演で開催する3年ぶりのソロツアー『幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”』。そのファイナル公演が、5月24日ソウル・オリンピック公園 オリンピックホールで開催された。【写真】幾田りら、熱気あふれるソウル公演ステージの模様本ツアーは、昨年12月にリリースされたアルバム『Laugh』を記念したツアーとなっている。昨年リリ