U-17コロンビア代表のサミュエル・マルティネスが注目されているイングランド1部リバプールが、コロンビアの次世代を担う17歳の若き才能の獲得に向けて動いている。ターゲットとなっているのは、アトレティコ・ナシオナルに所属するU-17コロンビア代表MFサミュエル・マルティネスだ。英メディア「ジ・アスレチック」が現地時間5月24日に報じた内容によると、リバプールがこの争奪戦をリードしていると伝えている。マルティネス