元ジャニーズJr.の肩書きを携え、5月17日に堂々とホストデビューを果たしたのがカウアン・オカモト（29）だ。【写真】性被害告発の元Jr.カウアン氏に一部ジャニーズファン反発…売名疑い、蝶ネクタイに難クセカウアンといえば、2023年に社会的な問題となった故・ジャニー喜多川氏による旧ジャニーズ事務所の性加害問題を告発した当事者である。カウアンは、一連の問題を会見で告発した際に「ジャニーズ」の名称存続に疑問を呈