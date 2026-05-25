記事ポイントホテル業界専門のシンポジウム展示会が2026年6月15日（月）に品川プリンスホテルで開催される総支配人・F&B・外資オペレーターなど6つのセッションが10時から17時40分まで実施される参加費は無料、ホテル事業者や投資会社・地方自治体なども対象 ホテル業界専門のシンポジウム展示会「HOTERES EXPO東京 2026」が、2026年6月15日（月）に品川プリンスホテルで開催されます。主催はホテル業界専門メディアを運