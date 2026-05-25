記事ポイント「OUR WACOAL」と「YANUK」の初コラボレーションによるカップインウェア3種が登場します。発売日は2026年6月4日(木)で、YANUK ONLINE STOREやOUR WACOAL ONLINE STOREなどで販売されます。パイルタンクトップ、バイカラーキャミソール、ベアキャミソールがデニムに合わせやすい設計で展開されます。 ワコールのファッションブランド「OUR WACOAL」と、カイタックインターナショナルが運営するデニムブランド「YAN