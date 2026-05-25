伝説の“ホコ天”バンドとして人気を博したＪＵＮＳＫＹＷＡＬＫＥＲ（Ｓ）が２５日、フジテレビ系「ノンストップ！」で生ライブ。大ファンだというスピードワゴン・井戸田潤が高校時代のジュンスカの思い出を振り返った。ジュンスカは８０年、中学生の頃に出会ってバンドを結成。８０年代後半には原宿のホコ天でのパフォーマンスで火が付き、８８年にメジャーデビューを果たす。９７年に解散するも、１２年に完全復活し、