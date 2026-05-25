猫の飼い主のみなさんは、猫においしくご飯を食べてもらうために様々な工夫をしているのではないでしょうか。そんなみなさんへ、猫をこよなく愛する獣医学博士の岩崎永治さんが、「猫のごはん係」の創意工夫と役立つ豆知識をお送りします。文＝岩崎永治毎日の猫のごはん、皆様はどんなことを考えて、どんなことをしながら食事を用意しているでしょうか？猫好きの皆さん、猫がごはんを食べる姿を見るのが大好きですよね。でも、好き