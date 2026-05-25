セブン＆アイ・ホールディングスは25日、名誉顧問の鈴木敏文氏が18日に死去したことを発表した。93歳だった。通夜や葬儀は遺族の意向により、近親者のみにて執り行い、後日お別れの会等を開く予定だとしている。鈴木氏は長野県出身。1956に中央大学を卒業し東京出版販売（現・トーハン）に入社。1963年にイトーヨーカ堂に入社し、1978年セブンーイレブン・ジャパン社長に就任。イトーヨーカ堂とセブンーイレブンジャパンのCEO、セ