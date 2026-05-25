北海道江別市で2024年10月、当時20歳の男子大学生が男女6人から集団暴行を受け死亡した事件で、強盗致死などの罪で起訴された川村葉音被告（21）ら3人の初公判が5月25日、札幌地裁で開かれました。強盗致死などの罪に問われているのは川村葉音被告（21）と滝沢海裕被告（当時18歳）、少年（当時16歳）のあわせて3人です。起訴状などによりますと、3人は2024年10月、江別市の公園で大学生の長谷知哉さんと交際していた八木原亜麻被