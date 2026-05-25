動画生成AIサービスを展開するRunwayが動画編集AI「Aleph 2.0」と動画編集ツール「Edit Studio」をリリースしました。Aleph 2.0では1080p・30秒の動画を編集可能で、編集したい部分だけを的確に変更することが可能。また、1フレームの編集済み画像を入力するだけで動画全体に編集を適用することもできます。Aleph 2.0 | Runwayhttps://runwayml.com/product/aleph-2Aleph 2.0では動画の一貫性を保ちつつ「手に持っている物を変更」