ナポリを率いるアントニオ・コンテ監督が、今シーズン限りで退任することを明らかにした。24日、イタリアメディア『フットボール・イタリア』が伝えている。2024年7月にナポリの新指揮官に就任したコンテ監督は、就任1年目にセリエA制覇に導く手腕を発揮したが、2年目となった今シーズンはスーペル・コッパ・イタリアーナで優勝したものの、セリエAでは首位インテルと勝ち点「11」差の2位で終わり、チャンピオンズリーグ（CL）