22日の参議院本会議で防災庁設置法案の審議が行われ、日本維新の会の松野明美議員が、いわき市の中学校での赤飯廃棄の問題を引き合いに、防災庁と復興庁の関係について質問した。【映像】「卒業祝いの赤飯を廃棄」に言及した瞬間（実際の様子）松野議員は「防災庁と復興庁の関係について伺います」と切り出し、「今年の3月11日、福島県いわき市の公立中学校で卒業祝いの赤飯約2100食が災害の日であるということから廃棄されて