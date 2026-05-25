北海道旭川市で2024年、女子高校生を川に落として殺害したとして、殺人などの罪に問われた無職内田梨瑚被告（23）は25日、旭川地裁の裁判員裁判初公判で「橋から落下させていません」と述べ、殺人の起訴内容を否認した。