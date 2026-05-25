セリエA最終節（第38節）が22〜24日にかけて各地で行われた。すでにインテルが2シーズンぶり通算21度目のリーグ優勝を決めていたなか、最終節の注目は来シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）出場権争いと、残留争いに集まった。勝ち点「70」で3位につけていたミランはホームで16位カリアリと対戦。2分にアレクシス・サレマーカーズが先制点を決めたものの、その後2失点をして1−2で逆転負けを喫した。同じく勝ち点「70」