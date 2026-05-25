グラビアアイドルの小島みゆ（33）が25日までにXを更新。農作業を行った際の写真や動画に対する批判の声を受け、思いをつづった。小島は22日の投稿で、秋田県・男鹿半島での田植え体験ツアーに参加したことを報告し、その模様を動画でも紹介していたが、このポストに対して農業に携わる一般ユーザーが田植え機の乗り方などについて注意喚起を行った投稿を引用。「みなさんこちらを読みましょう！正直、農業については無知で私の行