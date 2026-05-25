【UGREEN：「崩壊：スターレイル」コラボ】 5月22日 発表 ユーグリーン・ジャパンは、HoYoverseのスペースファンタジーRPG「崩壊：スターレイル」とのコラボレーションを発表した。 モバイルバッテリーやUSB充電器を手がけるUGREENと「崩壊：スターレイル」がコラボ。テーマは「次なる開拓へ、パワーをチャージ」で