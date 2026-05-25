作家の乙武洋匡氏が２５日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新。テレビ番組の「嫌いな芸能人」を巡る騒動で渦中にあるタレント・鈴木紗理奈（４８）の人柄について言及した。乙武氏はフォロワーからの「あのちゃんに会った人はほぼ全員もれなく本人とってもいい人、気遣いの人ってポストが散見される中、紗理奈のそういうポストがひとつも見つからないのはアルゴリズムのせい？」というポストを引用した上で、「鈴木紗理奈さ