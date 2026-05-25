RIIZEのウォンビンが、ソロトレーラー映像を通じて圧倒的な存在感を放った。5月25日、RIIZE公式YouTubeチャンネルを通じて「RIIZE 'II' Trailer : No Fear」が公開された。激しいギターサウンドと調和したウォンビンの自由な動きを様々な角度から捉えたスタイリッシュな映像が大きな反響を呼んでいる。【写真】ウォンビン、“極限の肉体美”を披露今回のトレーラーは、ウォンビンが恐れることなく音楽とダンスに集中する姿を描いて