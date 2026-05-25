ボーイズグループBTSのメンバー、JUNG KOOKが“バイク愛”に続き、今度は自ら動画の撮影・編集者の公開募集を始めた。5月24日、JUNG KOOKは自身のSNSを通じて、英語で「ラスベガスにて。2026年5月23日」という言葉とともに、アメリカ・ラスベガスで撮影したVLOGを公開した。【写真】JUNG KOOK、バイク疾走姿が話題特に、動画のなかには、短くも強烈なバイクに乗る姿も収められており、目を引いた。これに先立ち、JUNG KOOKは「来た