兵役による空白期間を終え、完全体で帰ってきたBTSが、アメリカの音楽授賞式「American Music Awards」（以下、「AMA」）に5年ぶりに出席する。通算2度目となる大賞受賞なるか、世界中の注目が集まっている。【写真】JUNG KOOK、真夜中デートのお相手は？BTSは5月25日（現地時間）17時、アメリカ・ラスベガスのMGMグランド・ガーデン・アリーナで開催される「AMA」に出席する。彼らが授賞式会場を訪れるのは、韓国歌手として初めて