ホッピービバレッジは7月20日、23年ぶりの新商品「HPY ホップウォーター」(360ml/オープン価格、アルコール0%)を業務用ルートで発売する。ドイツのBarthHaas(バルトハース)社と共同開発した炭酸飲料で、バルトハース社のアロマテクノロジーを採用し3種のホップエキスを独自にブレンドした。21日に調布工場で新商品発表会を開催し、代表取締役社長の石渡美奈氏が新商品発売に至った経緯について語った。冒頭、石渡社長は23年ぶりの