【TAMASHII NATIONS LIVE ACTION FIGURE EXPO 2026】 開催期間：7月10日～10月26日 会場：TAMASHII NATIONS STORE TOKYO BANDAI SPIRITSは、展示イベント「TAMASHII NATIONS LIVE ACTION FIGURE EXPO 2026」を東京・秋葉原の「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」にて7月10日より開催する。開催期間は10月26日。 本イベントは実写作品キャラクターのアクションフィギュ