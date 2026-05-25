【レゴ ジュラシック・ワールド 恐竜の化石：トリケラトプス】 6月1日発売予定 価格：16,980円 レゴは「レゴ ジュラシック・ワールド 恐竜の化石：トリケラトプス」を6月1日に発売する。価格は16,980円。 「レゴ ジュラシック・ワールド 恐竜の化石：トリケラトプス」は、トリケラトプス・ホリドゥスの特徴を細部までリアルに再現したコレクター向けモ