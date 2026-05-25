商店街の活性化につなげようと、親子にベビーカーを使って商店街を歩いてもらう魅力体感ツアーが、22日三重県松阪市で開かれました。商店街の魅力を子育て世代に知ってもらおうと、子育て支援などを手がける松阪市の市民団体が企画したもので、22日は乳幼児を連れた10組の親子が、参加しました。参加者は、1時間ほどかけて松阪市中心商店街にある老舗の和菓子店や青果店などを巡って、お店の人と会話を交わし、名物を試食しながら