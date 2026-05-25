タレントの中山秀征（58）が24日、自身のインスタグラムを更新。妻で元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやか（58）と一緒の、初めてのロンドン旅を報告した。23日、24日のMCを務める日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）を「早めの夏休み」のため欠席した中山。「シューイチ土曜日曜とお休みさせていただき初めてロンドンにやって来ました」とロンドンを訪れていることを報告した。「街並みも素敵ですね